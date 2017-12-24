Karataş’a 10 kilometrelik içme suyu hattı

ABKİ’Den yapılan açıklamaya göre, ASKİ İçme Suyu Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde sorunsuz içme suyu ağları örerken; ilçe merkezlerine ve mahallelerine de aynı hizmeti sunuyor. Adana’nın Karataş ilçesinin giriş kısmından itibaren yaklaşık 10 kilometrelik içme suyu hattı çeken ekipler projenin 1 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanması için gayret gösteriyor. Ayrıca yeni projelerin dışında bölgede gerekli görülen hatlarda da yenileme ve bağlantı çalışmaları yaparak oluşabilecek sorunların önüne geçiliyor. Proje 100 metrelik ayaklı deponun yapılmasından sonra tamamen hayata geçmiş olacak.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün talimatlarıyla hep daha ileriye ve daha iyiye gideceklerini ifade ederek, “İlk günden beri ‘bir şey değişecek, her şey değişecek’ sözüyle yola çıktık. Şehir merkezinde ve ilçelerimizde yer altı ve yer üstü her türlü hizmetin en iyisini vermek gayretindeyiz. En ucuz ve en sağlıklı suyu vermek için adeta içme suyu ağlarını örerek sorunsuz ve tertemiz içme suyunu vatandaşlarımızın çeşmelerinden akıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.