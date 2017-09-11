Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 17:00

Karateciler başarılarını Vali Demirtaş ile paylaştı

Erzurum’da, 25 ayrı ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Okullararası Karate Şampiyonası’nda dereceye giren öğrenciler, başarılarının gurur ve mutluluğunu Vali Mahmut Demirtaş ile paylaştı.

Karateciler başarılarını Vali Demirtaş ile paylaştı

11 Eylül 2017 17:00


Minikler ve yıldızlar kategorisinde 1 birincilik, 3 ikincilik elde eden öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte makamında kabul eden Vali Mahmut Demirtaş, başarılarından dolayı öğrencileri ve eğitmenlerini kutladı.


Spor olgusunun günlük yaşamın önemli gereksinimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, öğrencilerin bir yandan eğitim ve öğretim görürken, diğer yandan da çeşitli spor dallarında başarılı sonuçlar elde etmesinden dolayı kendisinin de büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


Ziyaret vesilesiyle öğrenciler ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Demirtaş, Adana’yı başarıyla temsil eden öğrencilere hem spor, hem de eğitim ve öğretim yaşamlarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç