Karaveli: “İnadına istihdam, inadına üretim şiarıyla milletimizin gücüne güç katacağız”

İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli, basın kuruluşlarına yönelik sağlanan teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısında, “İşverenlerimizle birlikte ‘inadına istihdam, inadına üretim' diyerek milletimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu ve Basın İlan Kurumu işbirliğiyle basın kuruluşlarına yönelik sağlanan teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı Çukurova ilçesinde bir kafede gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli, istihdama yönelik büyük hamleler yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihdam Seferberliği kapsamındaki misyonlarını layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.

Yıl içerisinde çeşitli alanlarda mesleki eğitim kurslarıyla 2 bin 470 iş arayana meslek kazandırdıklarına vurgu yapan Karaveli, “İş başı eğitim programlarıyla 6 bin 585 kişinin deneyim kazanarak iş gücü piyasasında yer edinmesini sağladık. Kendinde girişimci ruh gören 674 vatandaşımızın girişimcilik eğitimi alarak iş kurma hayaline destek olduk. Dezavantajlı durumda olan 7 bin 409 vatandaşımızı Toplum Yararına Program kapsamında geçici süreli olarak kamu kurumlarında istihdam ettik” ifadelerini kullandı.

İstihdam konusunda İŞKUR Adana İl Müdürlüğü olarak önceki yıl yüzde 105 artış göstererek, bugün itibariyle 22 bin 767 kişinin işe yerleştirildiğini ifade eden Karaveli, 101 bin 394 iş arayanla birebir görüşülerek, 11 bin 234 iş yeri ve 422 eğitim kurumu ziyaret edilerek tüm çalışanların azimle çalışmasını sağladıklarını söyledi.

Karaveli, ekonomik bir istiklal savaş verildiğini, “inadına istihdam, inadına üretim” şiarıyla milletin gücüne güç katmaya devam edeceklerini belirterek, “Aziz milletimiz yüz yıl önce Sevr paçavrasını, dün 15 Temmuz hainliğini nasıl göğsünde parçaladıysa bugün de döviz kurlarıyla kendisine giydirilmeye çalışılan gömleği parçalayıp atacaktır” dedi.

Basın İlan Kurumu Adana İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan ise medya sektörüne mümkün olduğunca destek olmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, bundan sonra bu tip bilgilendirici toplantıların sürdürüleceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü ve İŞKUR Adana İl Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına yönelik teşviklerin yer aldığı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, kentteki basın ve yayın organlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.