Karaveli: "Teşviklerimiz başarıya ulaşmak için kullanacağımız temel argümanlarımızdır"

Teşviklerimiz başarıya ulaşmak için kullanacağımız temel argümanlarımızdır” dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi ev sahipliğinde iş adamlarına yönelik “İŞKUR Teşvikleri” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, iş verenlerin daima yanında olacaklarını vurgulayarak, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Sanayicimiz, üreticimiz bu süreçte nasıl koruma altına alınabilir, nasıl daha iyi yerlere gelebilir düşüncesini taşıyan herkes taşın altına elini koymalı ve somut çözümler üretebilmelidir. Bizler, bir iş adamları derneği olarak üzerimize düşen görevleri biliyor ve üyelerimize faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi.

İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli ise işverenlerin istihdama yönelik her hamlesinde destek sunduklarını belirterek, “Desteklerimizin temel kapsamı işçi maliyetlerinizi düşürmek, nitelikli iş gücü talebinize olumlu yanıt verebilmektir. Teşviklerimiz başarıya ulaşmak için kullanacağımız temel argümanlarımızdır. Sizlerin devletin sunduğu bu teşviklerden de yararlanarak, daha fazla istihdam daha fazla üretim düsturu içerisinde, ülkemizin içinde yer aldığı bu sıkıntılı süreçte milli birliğimizin temel taşları olacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İŞKUR Adana İl Müdürlüğü personelince sağlanan teşviklerle ilgili bilgilendirilme sunumu yapıldı. Programın sonunda Çalışkan, Karaveli'ye kahve fincanı hediye etti.