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02 Ocak 2017 14:46

Karda mahsur kalan köylüler helikopterle kurtarıldı

Karda mahsur kalan köylüler helikopterle kurtarıldı

02 Ocak 2017 14:46

Adana’nın Aladağ ilçesinde, gittikleri yaylada karda mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları bir barınakta 4 gün boyunca yardım bekleyen 2 vatandaş, helikopterle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çorlu Mahallesi’nde oturan Kamil Coşkun (55) ile Şavkı Akış (57), 29 Aralık günü keçilerine bakmak için Gerdibi Mahallesi’ndeki Manastır Yaylası’na gitti.
Kar bastırınca köylüler yaylada mahsur kaldı. Cep telefonlarıyla yakınlarını arayıp mahsur kaldıklarını bildiren köylüler, kendi imkanlarıyla yaptıkları bir barınakta kurtarılmayı beklemeye başladı. Köylülerin yakınları da durumu jandarmaya haber verdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen kurtarma timleri telefonlarının şarjı biten köylüleri, yakınlarının daha önce verdiği bilgiler doğrultusunda sığındıkları barınakta buldu.
4 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, jandarma helikopteriyle önce Aladağ’a oradan da Adana Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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