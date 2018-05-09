Kardelen Futbol Turnuvası sona erdi

Turnuvaya eğitim camiasından yönetici ve öğretmenlerin oluşturduğu 27 takım kayıt yaptırdı. 7 Nisan’da başlayan 9. Kardelen Futbol Turnuvası, birbirinden heyecanlı 56 karşılaşma yapıldı.

Doğankent Ümmügülsüm Hilmi Cananoğlu Ortaokulu’nun şampiyon olduğu turnuvada ikinci İmamoğlu EBS, üçüncü ise Yüreğir Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu oldu.

Turnuva sonunda başarılı olan takımlara kupaları ve madalyaları verildi.

Turnuvanın gol kralı şampiyon takımın kaptanlığını yapan futbolcusu İsmail Ünüvar olurken, en centilmen futbolcuda Yüreğir Anadolu Ortaokulu’nun kaptanı Umut Can seçildi.

Final müsabakası ve ödül törenine Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, sendikanın şube ve ilçe yönetimleri ile sendika üyeleri ve aileleri katıldı.

Şampiyon takımı kutlayan Başkan Sezer, “Örgütlü hareket etmenin örneğini sergileyen Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi üyeleriyle, sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu en güzel şekilde gösteren tüm turnuva katılımcılarına teşekkür ediyorum" dedi.