Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 14:05

Kardelen Futbol Turnuvası sona erdi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin 9’uncusunu düzenlediği Kardelen Futbol Turnuvası’nda Doğankent Ümmügülsüm Hilmi Cananoğlu Ortaokulu şampiyon oldu.

Kardelen Futbol Turnuvası sona erdi

09 Mayıs 2018 14:05


Turnuvaya eğitim camiasından yönetici ve öğretmenlerin oluşturduğu 27 takım kayıt yaptırdı. 7 Nisan’da başlayan 9. Kardelen Futbol Turnuvası, birbirinden heyecanlı 56 karşılaşma yapıldı.


Doğankent Ümmügülsüm Hilmi Cananoğlu Ortaokulu’nun şampiyon olduğu turnuvada ikinci İmamoğlu EBS, üçüncü ise Yüreğir Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu oldu.


Turnuva sonunda başarılı olan takımlara kupaları ve madalyaları verildi.


Turnuvanın gol kralı şampiyon takımın kaptanlığını yapan futbolcusu İsmail Ünüvar olurken, en centilmen futbolcuda Yüreğir Anadolu Ortaokulu’nun kaptanı Umut Can seçildi.


Final müsabakası ve ödül törenine Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, sendikanın şube ve ilçe yönetimleri ile sendika üyeleri ve aileleri katıldı.


Şampiyon takımı kutlayan Başkan Sezer, “Örgütlü hareket etmenin örneğini sergileyen Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi üyeleriyle, sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu en güzel şekilde gösteren tüm turnuva katılımcılarına teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
25
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç