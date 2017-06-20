Karı kocayı trafik kazası ayırdı

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Ceyhan ilçesi D-400 karayolu Kösreli yol kavşağında meydana geldi. Osmaniye’den Adana’ya giden Muhittin Saat (61) yönetimindeki 80 EE 950 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İsmail Gönüler’in kullandığı 34 KU 5600 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Muhittin Saat’ın kullandığı otomobilde bulunan eşi Fatma Saat (55) hayatını kaybetti. Kazada sürücüler ile birlikte Hatice Türkmen (62) ve İlyas Gönüler yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul’da üniversitede okuyan Alperen Balkız arkadaşıyla tartıştıktan sonra sinirlenip otomobili alıp telefonunu da kapatıp evden çıktı. Balkız’ın kullandığı otomobil, Zeytinbeli Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu ayçiçeği tarlasına uçtu. Yoldan geçen sürücülerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Balkız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Her iki kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.