Karısını vuran kişinin anne evine operasyon düzenlendi

Adana'da barışmak için buluştuğu karısını tabancıyla vurarak yaraladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için, şahsın anne evine özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 10 yıllık eşi Selvi G'yi barışmak için gittiği arkadaşının evinde tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra Murat G. 80 GR 502 plakalı otomobili ile kaçtı. Polis ekipleri, Murat G.'in kaçabileceği adreslere bakarken, annesinin evinde otomobili gördü. Araç kaputunun sıcak olduğunu fark eden polis ekipleri Murat G.'in babasının evinde silahla saklanabileceği ihtimali üzerine olay yerine 3 tim Özel Harekat sevk edildi.

Murat G.'in bulunduğu 8'inci kata özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla operasyon düzenlendi. Ancak daire içerisinde yapılan aramalarda Murat G.'yi bulamadı. Apartmanın diğer katlarında da arama yapan polis, zanlıyı bulamadı. Polis arama çalışmalarına devam ediyor.