Karnaval gibi fuar

Türkiye'nin ilk ve tek butik fuarı olarak öne çıkan ‘Benim Okulum Eğitim Fuarı', 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Adana'da kapılarını ziyaretçilerine açacak. Banu Avar, Emre Kongar, Deray Yurdakul, Emine Gücük ve Avni Yiğit Göksu gibi alanında uzman isimleri Adanalılar ile buluşturacak fuarda, sanal gerçeklik, planetaryum çadırı, zeka oyunları atölyesi ve sirk gösterileri de gerçekleştirilecek.

Organizasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulunan 2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav, bu yıl sadece Adana'da değil, aynı zamanda da Türkiye'de ilk defa butik tarzda düzenlenecek olan; ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'nın klasik fuar anlayışının çok ötesinde bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Katlav, “Fuar, 7'den 70'e herkesin kendinden bir parça bulup, yine kendini eğitip geliştirebileceği, yaşayan bir fuar olacak” dedi.

Fuar 29 Kasım-2 Aralık tarihinde açık olacak

29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirecek olan fuar hazırlıklarının da sürdüğünü kaydeden Katlav, organizasyona; Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası'nın yanı sıra Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam belediyelerinin de destek verdiğini söyledi.

Bilim de var astroloji de

Katlav, fuar kapsamında Gazeteci-Yazar Banu Avar'ın, 1 Aralık'ta ‘Gün O Gün' adlı bir söyleşi gerçekleştirip, ardından kitaplarını imzalayacağını, 2 Aralık'ta da Akademisyen-Yazar Emre Kongar'ın, ‘Çağdaş Eğitim' adı altında düzenlenecek söyleşiye konuşmacı olarak katılacağını belirtti. Katlav, 30 Kasım'da Araştırmacı-Yazar ve Astrolog Emine Gücek'in; ‘Çocukların ve Gençlerin Mesleki Potansiyelini Belirlemede Astrolojinin Rolü' konusunu ele alacağını, Yazar ve Yaşam Koçu Deray Yurdakul'un da ‘Meslek ve Kariyer Seçimi'ni masaya yatıracağını anlattı.

Fuar bir karnavala dönüşecek

Fuarda; Türkiye e-Ticaret Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avni Yiğit Göksu'nun, ‘Dijital Dünyada Çocuk İstismarını Önleme Yöntem ve Teknikleri' konu başlığını ele alacağını belirten Katlav, Gazeteci-Yazar Ömür Kurt'un da; ‘Bilgisayar Oyunlarının Çocuk Ve Gençlik Üzerindeki Etkileri' konusunda bir sunum yapacağı bilgisini de verdi. Katlav, “Türkiye'deki eğitim sistemini ve teknolojinin eğitime yansımalarını masaya yatırırken, diğer taraftan da kültürel ve sosyal etkinliklerle birlikte fuarı adeta bir karnavala dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Uzayda yolculuğa çıkacaklar

Fuar alanında sanal gerçeklik ve planetaryum çadırı kuracaklarını anlatan Katlav, “Güneşin, yıldızların, gezegen ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı gösteri salonunda çocuk ve gençlerimiz, astronot kıyafetleriyle dolaşıp, adeta uzayın derinliklerinde bir yolculuğa çıkacak. Zeka oyunları atölyesinde katılımcılar kendilerini geliştirme fırsatı bulup, boyama atölyesinde keyifli anlar yaşarken, ressamların canlı performanslarına da tanıklık edecek” şeklinde konuştu.

Dolu dolu bir fuar olacak

2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav, 1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'ndaki etkinliklerin bununla da sınırlı kalmadığının altını çizdi. Katlav, Gapetto Usta'nın kukla sirkinin de fuar için özel gösteriler hazırladığını, bu kapsamda da fuar alanında oluşturulacak özel çadırda tek teker bisiklet, janglör, hula hop ve uçan adam gibi gösterilerin de izleyicisiyle buluşacağını belirtti.

Ayça Katlav, Adana'nın fuar kapsamında 3 günü dolu dolu yaşayacağını sözlerine ekledi.