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18 Haziran 2017 14:41

Karnına esrar sarıp hamile süsü veren kadın tutuklandı

Adana’da karnına 3 kilo esrar sararak kendine hamile süsü veren kadın ve ona yardım eden şahıs tutuklandı.

Karnına esrar sarıp hamile süsü veren kadın tutuklandı

18 Haziran 2017 14:41


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otogarda gezen ve sıcak havaya rağmen üzerinde mont olan bir kadın ile yanındaki şahıs polisin dikkatini çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ve otogar polisi, şüpheli kadın ile yanındaki erkeği durdurdu. Polisin "Hava çok sıcak neden mont giyiyorsun?" sorusu üzerine Suriyeli olduğunu söyleyen kadın, "Hamileyim, bebek üşüyüp hastalanmasın diye mont giydim" dedi. Olay yerine çağrılan kadın polis, hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinde arama yaptı. Aramada kadınının karın ve bel bölgesinde paketler halinde sarılmış 3 kilo kubar esrar ve 793 adet uyuşturucu hap bulundu.


İsminin Sena D. (32) olduğu belirlenen kadın ve Suriye uyruklu Muhammet Alhajamın gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sena D. ve Muhammet Alhajamın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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