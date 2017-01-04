Karnıyarık’ta yoğun mesai sürüyor

Adana’da 5 Ocak günü açılması planlanan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidinin kapatılarak üstünün yeniden düzenlenmesi projesinde çalışmalar halen sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Ocak’ta kent halkının hizmetine sunulacak üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi’nde (Karnıyarık) sona gelindiğini duyurmuştu. Ancak Adana’da son günlerde yaşanan yağışlar projenin, ilan edilen açılış tarihine yetişmesini zora soktu.

Projede asfalt çalışmalarının ve çevre düzenlemesinin halen sürüyor.