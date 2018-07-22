Karpuz üreticilerinden Başkan Sözlü’ye teşekkür

Türkiye’deki karpuz üretimin yüzde yirmisinin karşılandığı Adana’da karpuz üreticileri, verdiği destekler için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti

Türkiye’de ilk karpuz ekimi ve hasadının yapıldığı Adana’nın karpuz üreticileri, bir süre önce ailesi ile birlikte rol aldığı ’Adana karpuzu’ tanıtımı reklam filmi ile ’Adana’nın karpuzu her şeye değer’ sözleri ile gazlı içecekler yerine karpuzu öneren, üreticiye destek olmak için kamera karşısına geçen aynı zamanda ziraat mühendisi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. Üreticiler, kazançlarının geçen yıla göre bu yıl daha iyi olduğunu söyledi. Başkan Sözlü’de, ’’Sizlerin kazancı milli ekonomi içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor, sizlerin önünü açmak, üreticimizin işini kolaylaştırmak bizim görevimiz’’ dedi.

Başkan Sözlü üreticilerle birlikte karpuz kesti.