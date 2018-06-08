Karpuzun Rusya’ya ihracat beklentisinde hayal kırıklığı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ihracat yapılmaz fiyatlar daha da düşerse çiftçinin zarar edeceğini söyledi.

Dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada olan Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da karpuz hasadı devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce başlayan turfanda karpuzun kilosu tarlada 1.70 TL’den satılırken, ihracatın kesilmesiyle karpuzun kilo başına fiyatı 40-50 kuruşa kadar geriledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’da sahil kesimlerinde hasadı devam eden karpuzun fiyatının düştüğünü belirterek, “Şuan karpuzun tarlada kilosu 40- 50 kuruş arasında değişmekte. Mayıs ayında karpuz ihracatı iyiydi. O dönemde kilosu 1.70 TL’den pazara sunuldu. Ve daha sonra 1.30 TL, 1.20 TL ile devam etti. İhracat kesilince karpuzun kilosu 40-50 kuruşa kadar indi. Bu fiyatların da altına inerse çiftçimiz tamamen zarar eder” dedi.

14 Haziran’da 2018 Dünya Kupası’nın yapılacağı Rusya’ya henüz karpuz ihracatının başlamadığını belirten Doğan, “Bu yıl havanın sıcak gitmesi nedeniyle karpuzumuzu 10 gün daha erken hasat ettik. Dünya Kupası başladığında biz karpuzumuzun da yurt dışına ihracatını bekliyoruz. İnşallah olur da çiftçimiz buradan daha iyi para kazanır” şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Doğan, geçen yıl ovada 120 bin dekar alanda karpuz üretimi yapılırken bu yıl yüzde 10 civarında azalma olduğunu fakat Mayıs ayında havaların serin gitmesi nedeniyle tüketimin fazla olmadığını ifade etti. Adana karpuzunun dünyada isim yapmış bir karpuz olduğunu belirten Doğan, “Ziraat Odası olarak Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı’na başvurarak karpuzun tescilini alıp Türkiye’de Adana karpuzunun imajını korumak istiyoruz. Karpuzlardan numunelerimizi aldık başvurumuzu yaptık. Sonucunu bekliyoruz” diye konuştu.

Doğan, ayrıca karpuzların ham olarak kırılmasının önüne geçmek için "ham karpuz timleri" uygulaması başlattıklarını, ekibin sürekli ekim alanlarını gezdiğini ve ham karpuzların kırılmasına izin vermediklerini söyledi.