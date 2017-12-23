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23 Aralık 2017 18:03

Kartal: “Yönetim artık ne yapacak, bekliyoruz”

TFF 1.

Kartal: “Yönetim artık ne yapacak, bekliyoruz”

23 Aralık 2017 18:03

Lig’in 17.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü’nün Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Devreye lider girdik bundan sonraki süreçte transfer olacak mı, alacaklar ödenecek mi bekleyip göreceğiz” dedi.


Kartal, maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden ve yönetimin takım için elini taşın altına koyması gerektiğinin sinyallerini veren İsmail Kartal, daha sonra şunları söyledi:


“Puan ya da puanlar almak için gelmiştik. İlk devrede oyuna iyi başladık. Atılan bir gol var. İki tane yüzde yüze yakın değil ama gol olacak pozisyonlarımız vardı. Rakibinde aynı şekilde pozisyonları oldu. İkinci yarı ama antrenmanlarda da üzerinde durduğumuz konularla ilgili 2 tane gol yedik. Maçı kaybettik. Sonuçta bu mağlubiyetin Adana Demirspor’un galibiyetine gölge düşürmesini istemiyoruz. 34 puan ile bu şartlar altında devreyi lider bitirdik. Liderlikte en önemli pay oyuncu grubunun. Mağlup olmamıza rağmen oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yönetim ne yapacak hep beraber yaşayıp göreceğiz. Transfer olacak mı, alacaklar ödenecek mi bekliyoruz. Adana Demirspor’un oyuncularını da tebrik ediyorum.”




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