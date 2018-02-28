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28 Şubat 2018 15:11

Kavak: “Türkiye’nin enerji üssü olma yolundaki en somut adımının müjdesini aldık”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi Başkanı Burhan Kavak, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir’de yaptığı ‘Adana’ya 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı’ açıklamasının bölgenin son dönemde aldığı en güzel haber olduğunu söyledi.

Kavak: “Türkiye’nin enerji üssü olma yolundaki en somut adımının müjdesini aldık”

28 Şubat 2018 15:11


Kavak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cezayir ziyareti sırasında iş formunda yaptığı, Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ile Türkiye’nin Rönesans grubu arasında, Adana’da 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını


açıklamasının Adana iş çevresini sevindirdiğini belirterek, “Türkiye’nin enerji üssü olma yolumuzdaki en somut adımın müjdesini aldık. Cumhurbaşkanımıza, ekonomi yönetimimize, yatırımcılara ve bu çerçevede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Yumurtalık’ta gerçekleştirilmesi kararı verilen yatırımın iki önemli anlamı bulunduğunu ifade eden Kavak, “Tesis yılda 450 bin ton poliproplen üretecek. Cari açığımızın yükselmesine neden olan önemli ürünlerden biri bu. Bu üründe dışa bağımlılığı yüzde 25 azaltmış olacağız. Bu Türkiye ekonomisi için çok önemli. Bölgemiz için ise yatırımın farklı bir anlamı olacak. Bölgenin ilk petrokimya yatırımı olacak ki bu da diğer yatırımları, alt sektör ve ürünleri beraberinde getirecek. Bütün bu gelişmelerin beklediğimiz ‘Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’nin faaliyete geçişini de hızlandıracağını düşünüyoruz. Adanamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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