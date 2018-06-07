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07 Haziran 2018 13:48

Kavga eden toplu taşımacıları polis dağıttı

Adana’da güzergah tartışması nedeniyle birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldıran dolmuşçular ile halk otobüsçülerinin kavgasında 2’si yolcu yaklaşık 10 kişi yaralandı.

Kavga eden toplu taşımacıları polis dağıttı

07 Haziran 2018 13:48


Alınan bilgiye göre, dün güzergah yüzünden tartışan kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler dolmuşları sürücüleri ile halk otobüsü şoförleri bugünde Mavi Bulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı’nın kesiştiği noktada yeniden tartıştı. Tartışma, silahı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen karakol ekipleri yetersiz kalınca yunus ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri ile TOMA sevk edildi. İki tarafı ayıran polis ekipleri, ekip aracından "Dağılmazsanız müdahale edeceğiz, lütfen dağılın. Bizi müdahale etmek zorunda bırakmayan" diyerek uyarı anonsları yaptı.


Olay yerine gelen emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri taraftarlar ile konuşup dağılmalarını istedi.


Daha sonra çevik kuvvet ekibi, süpürme yöntemiyle tarafları bölgeden uzaklaştırdı.


Olayda 2’si yolcu olmak üzere yaklaşık 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olaylar sırasında çevredeki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri de zarar gördü.


Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de taraflar ile görüşerek olayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor.


Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.




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