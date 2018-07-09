Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 04:36

Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Adana’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayıran 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

09 Temmuz 2018 04:36



Olay, saat 02.45 sıralarında Çukurova İlçesi Çatalan Batı Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında kavga çıktı. Köprü üzerinde balık tutan gençler ise iki grup arasında kavgayı ayırdı.



Kavgayı ayırdıktan 15 dakika sonra, olaya karışan bir grup motosikletle tekrardan geldi. Motosiklet üzerinden inen şahıslar kavgayı ayıran gençlere pompalı tüfekle defalarca ateş açıp, olay yerinden hızla kaçtı. Üzerlerine ateş açılan gençler arasında, Derman K., Hasan Ö. ve Mazlum K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çukurova Devlet ile Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Polis ise kaçan zanlıları yakalama çalışmaları başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç