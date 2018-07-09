Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Olay, saat 02.45 sıralarında Çukurova İlçesi Çatalan Batı Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında kavga çıktı. Köprü üzerinde balık tutan gençler ise iki grup arasında kavgayı ayırdı.

Kavgayı ayırdıktan 15 dakika sonra, olaya karışan bir grup motosikletle tekrardan geldi. Motosiklet üzerinden inen şahıslar kavgayı ayıran gençlere pompalı tüfekle defalarca ateş açıp, olay yerinden hızla kaçtı. Üzerlerine ateş açılan gençler arasında, Derman K., Hasan Ö. ve Mazlum K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çukurova Devlet ile Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Polis ise kaçan zanlıları yakalama çalışmaları başlattı.