Kavşaklara afiş ve pankart asanlara 500 lira ceza

Zabıta ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde rastgele asılan afiş ve pankartları toplarken, aykırı davrananlara 500 liradan az olmamak şartıyla para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kavşaklar artık daha estetik

Merkez ilçeler Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam’da bulvar ve ana caddelerdeki kavşaklarda dekoratif düzenlemeler yaparak, tasarımlarla estetik kazandıran Adana Büyükşehir Belediyesi, buralarda vatandaşların yoğun şikayetine neden olan, mevzuata aykırı şekilde afiş ve pankart asılmasını da ele aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yer alan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilen Kent Estetiği ve İlan Reklam Yönetmeliği’ne göre konun değerlendirilmesinin ardından merkez ilçe belediyeleri ve siyasi parti il başkanlıklarını bilgilendirdi.

Zabıtalar kavşakları afiş ve pankartlardan arındırdı

İlgili yazıda mevzuata göre ana cadde ve bulvarlarda sürücülerin görüşünü engelleyen, trafik işaretlerini kapatan, yayaların geçişine mani olacak şekilde afiş ve pankartların asılmasının yasak olduğu hatırlatılıp, aykırı davrananlara 500 liradan az olmamak şartıyla para cezası uygulanacağını duyuruldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de alınan tedbirler uyarınca, bulvar ve ana caddelerde rastgele asılan afiş ve pankartları toplayıp, kavşakları temizledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de program dahilinde kavşaklardaki dekoratif düzenlemeleri sürdürüyor.