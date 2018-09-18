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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde dağlık bir alanda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dağlık bir alanda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Ceyhan ilçesinin İsalı Mahallesi'nde dağlık bir alanda vatandaş keçilerini otlatmaya götürdü. Vatandaşın keçilerinden biri kayalara fazla tırmanınca tekrar inemedi. Keçisi mahsur kalan vatandaş AFAD'ı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ve bir halat ile kayalıklara tırmanan AFAD ekipleri, mahsur kalan keçiyi halata bağladı. Daha sonra da keçiyi kayalıklardan indirerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.


Keçi, sahibine teslim edildi.

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