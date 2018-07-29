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29 Temmuz 2018 00:44

Kayalıklardan düşen şahıs AFAD ekiplerince kurtarıldı

Adana’da kayalıklardan düşerek yaralanan Mehmet Çetinkaya itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen şahıs AFAD ekiplerince kurtarıldı

29 Temmuz 2018 00:44

Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Çetinkaya hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı’nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çetinkaya (46) adlı şahıs, gezi için gittiği kayalık bölgeden düşerek ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar olan Çetinkaya, yakınları tarafından düştüğü yerden çıkarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, Mehmet Çetinkaya’yı bulunduğu yerden çıkararak hastaneye götürdü. Çetinkaya’nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi.




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