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26 Temmuz 2018 10:04

Kaybolan maymununu tarlada sokakta arıyor

Adana’da iş yerinde baktığı örümcek cinsi maymunu kaybolan oto yıkamacı, 10 gündür sokaklarda ve tarlalarda maymununu arıyor.

Kaybolan maymununu tarlada sokakta arıyor

26 Temmuz 2018 10:04


Oto yıkamacı Erkan Adıgüzel, 7 yaşındaki maymunun iş yerindeki bir müşterisinden ürküp kaçtığını ancak yaptıkları aramaya rağmen bulamadıklarını söyledi.


İş yerinin maskotu olan maymunun kaçabileceğini aklından dahi geçiremediğini ifade eden Adıgüzel, "Bir müşterim, omzunda maymun ile fotoğraf çekilecekti, o anda müşteriden ürktü ne olduğunu ben de anlamadım. Adamdan ürküp kaçtı, bir daha bulamadık, 10 gündür arıyoruz. İnsanlara zarar vermez ama o insandan kaçtı gitti" dedi.



"Bulup getirene maddi manevi yardımcı olacağım"


Maymunun eğitimli olduğunu söyleyen Erkan Adıgüzel, "Gören kişiler korkmasın, elinde muz ya da çilek tarzında bir şey olursa çıkarıp versinler eminim ki yanlarına gidecektir. Bulup getirene maddi manevi yardımcı olacağım" diye konuştu.


Her gün Adana’nın sokaklarında ve mahalle kenarlarındaki tarlalarda maymununu arayan Adıgüzel, "Etrafımdaki insanların bilgisi var, sağ olsunlar gördükleri yerde beni arayıp bilgi veriyorlar. Bir günde ortalama 4 saat sokaklarda arama yapıyorum. İş yerimden ötürü vakit buldukça arayabiliyorum" diye konuştu.




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