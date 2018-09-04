Kaydını yaptır, Kentkart’ını al

Kayıt yaptırdıkları ilk günden itibaren Çukurova Üniversitesi öğrencilerine toplu taşıma ücretlerinde indirim uygulanacağı açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi’ne kayıt yaptırma hakkı kazanan 8 bin 851 öğrencinin toplu taşıma hizmetinden indirimli yararlanması için büyük kolaylık sağladı. Kampüs içindeki kayıt merkezinde mobil ofis açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üniversite öğrenimini Adana’da sürdürecek öğrencilere evraklarla uğraşmadan, sıra beklemeden öğrenci Kentkart sahibi olma fırsatı sundu.

7 Eylül’e kadar hizmet, kampüste devam edecek

Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi’nde kayıt işlemlerinin yürütüldüğü Sergi Salonu’nda 8 bin 851 yeni öğrencinin Kentkart sahibi olmaları için mobil ofis açtı. 7 Eylül’e kadar sürecek kayıt süresince hizmet verecek mobil ofiste, öğrencilerin belediye otobüsü, metro, özel halk otobüsü ve dolmuşlardan indirimli tarifelerle yararlanmalarını sağlayacak Kentkart’ların verilmesine başlandı.

Öğrenciler indirimli ulaşımdan memnun

Fakülte kayıt işlemleri tamamlayan öğrenciler, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin mobil ofisine geçip, öğrenci belgeleri, bir adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı ve fotokopisini görevlilere teslim edip, 10 lira kart ücreti ödeyerek indirimli seyahat kartlarına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin evrakla uğraşmadan, sıra beklemeden sunduğu öğrenci Kentkart hizmeti hem öğrenciler, hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Sözlü’ye teşekkür

Çiçeği burnunda üniversiteliler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye sunduğu hizmetten dolayı teşekkür edip, ilk günden itibaren toplu taşımadan indirimli yararlanmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdiler. Üniversite öğrenimini Adana’da sürdürecek öğrenciler, sahip oldukları Kentkart ile belediye otobüsleri ve metrodan 1.40 lira, özel halk otobüslerinden 1.55 lira, dolmuşlardan 1.75 lira ücretlerle kent içi ulaşımlarını sağlayacak.