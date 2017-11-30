Kayın cinayetinde damat, babası ve iki kardeşi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olay 27 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Maşallah Kaya (30) yaklaşık 8 yıl önce Pınar Kaya ile evlendi. Çiftin bu evlilikten çocukları da oldu. Ancak Pınar Kaya, eşinin şiddet uyguladığını ve çok kıskanç olduğunu ileri sürerek bir süre önce babasının evine gitti. Bu nedenle damat Maşallah Kaya ile genç kadının erkek kardeşleri Fatih Durdu (21) ve Yasin Durdu arasında problem çıktı. Maşallah Kaya, kayınbabasının evine giderek eşini almak istedi ancak genç kadın gitmek istemeyince Kaya ile kayınları arasında tartışma çıktı. Kavga eden taraflar mahallelinin araya girmesiyle ayrıldı. Maşallah Kaya da olay yerinden ayrıldı.

Maşallah Kaya, dün akşam üzeri babası Ahmet (57), ağabeyi Hamza (32) ve kardeşi Ferhat Kaya (28) ile birlikte eşini almak için tekrar eve geldi. Ancak yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce bu kez Maşallah Kaya tabancasını çekip iki kaynını da sokak ortasında vurdu. Damat Maşallah Kaya hıncını alamayarak sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdüğü kaynını, bu kez de darp etmeye başladı. Bir süre cesede vuran Maşallah Kaya’nın daha sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Fatih Durdu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaydan hemen sonra yaptığı operasyonla damat, babası ve kardeşlerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar 4 gün sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Fatih Durdu’nun ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.