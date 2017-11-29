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29 Kasım 2017 10:06

Kayın cinayetinde şok detay

Adana’da evi terk eden eşini almak için gittiği sırada çıkan tartışma sonrası kayınlarından birini öldüren, diğerini ağır yaralayan damadın olay yerinde hayatını kaybeden kaynının cesedini de darp ettiği ortaya çıktı.

Kayın cinayetinde şok detay

29 Kasım 2017 10:06


Edinilen bilgiye göre, olay 27 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Maşallah Kaya (30) yaklaşık 8 yıl önce Pınar Kaya ile evlendi. Bu evlilikten çiftin çocukları da oldu. Ancak Pınar Kaya, eşinin şiddet uyguladığını ve çok kıskanç olduğunu ileri sürerek bir süre önce babasının evine gitti. Bu nedenle damat Maşallah Kaya ile genç kadının erkek kardeşleri Fatih Durdu (21) ve Yasin Durdu arasında problem çıktı. Maşallah Kaya, kayın babasının evine giderek eşini almak istedi ancak genç kadın gitmek istemeyince Kaya ile kayınları arasında tartışma çıktı. Kavga eden taraflar mahallelinin araya girmesiyle ayrıldı. Maşallah Kaya olay yerinden ayrıldı. Dün akşam üzeri de Maşallah Kaya, babası Ahmet (57), ağabeyi Hamza (32) ve kardeşi Ferhat Kaya (28) ile birlikte tekrar eşini almak için eve geldi. Ancak yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce bu kez Maşallah Kaya tabancasını çekip iki kaynını da sokak ortasında vurdu. Damat Maşallah Kaya hıncını alamayarak sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdüğü kaynını, bu kez de darp etmeye başladı. Bir süre cesedi darp eden Maşallah Kaya’nın daha sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Fatih Durdu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaydan hemen sonra ise polis yaptığı operasyonla damat, babası ve kardeşlerini gözaltına aldı.


Zanlıların sorgusu emniyette devam ediyor. Fatih Durdu’nun ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.




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