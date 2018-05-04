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04 Mayıs 2018 02:57

Kayınbabasından dayak yiyen genç kız hastanelik oldu

Adana’da kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki genç kız polis karakoluna sığınırken oradan hastaneye kaldırıldı.

Kayınbabasından dayak yiyen genç kız hastanelik oldu

04 Mayıs 2018 02:57


Olay, Yüreğir İlçesi Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki N.Ç. kayınbabası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınbaba N.Ç.’yi dövmeye başladı. N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı. Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.



Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.




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