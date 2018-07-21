Kayınbirader enişteye kurşun yağdırdı

Hastaneye kaldırılan eniştenin vücuduna 6 kurşun isabet ederken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ulus Mahallesi İbrahim Mete Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Kubilay Uslu, aralarında husumet bulunan kaynı M.H. ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikiliden M.H. eski eniştesi Uslu’ya kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın midesine beş, koluna ise bir kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan M. H. polis ekipler tarafından aranırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.