Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 09:28

Kayınbirader enişteye kurşun yağdırdı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde aralarında husumet bulunan kayınbiraren eski eniştesine kurşun yağdırdı.

Kayınbirader enişteye kurşun yağdırdı

21 Temmuz 2018 09:28

Hastaneye kaldırılan eniştenin vücuduna 6 kurşun isabet ederken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Ulus Mahallesi İbrahim Mete Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Kubilay Uslu, aralarında husumet bulunan kaynı M.H. ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikiliden M.H. eski eniştesi Uslu’ya kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın midesine beş, koluna ise bir kurşun isabet ettiği öğrenildi.


Olaydan sonra kaçan M. H. polis ekipler tarafından aranırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç