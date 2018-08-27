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27 Ağustos 2018 23:30

Kayıp genç park içerisinde ölü bulundu

Adana’da ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu genç, park içerisinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Kayıp genç park içerisinde ölü bulundu

27 Ağustos 2018 23:30


Olay, saat 22.45 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Güney Yıldızı Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Velit Gökduman’dan haber alamayan ağabeyi saat 21.00 sıralarında karakola giderek kayıp müracaatında bulundu. Kayıp müracaatından yaklaşık 2 saat sonra park içerisinde hareketsiz bir erkek yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Sağlık ekipleri incelemelerinde yerde yatan şahsın göğsünden tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Olay yeri polislerinin incelemesinde ise ölen kişinin kayıp olarak aranan Velit Gökduman olduğu tespit edildi. Velit Gökduman’ın cesedinin yaklaşık 2 metre yanında ise tabanca bulundu. Tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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