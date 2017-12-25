"Kayıp Kıta mu" sahnelendi

Bir çocuk ile babasının okyanusta ‘Kayıp Kıta Mu’ adasında geçen maceralarını anlatan oyun 7-13 yaş arası çocuklar tarafından sahneleniyor. Çukurova Belediyesi’nden sertifikalarını almış tiyatro kursiyerleri tarafından sahneye konulan oyun, ücretsiz olarak 15 günde bir pazar günleri saat 14.00’te Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Çukurova Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerine Adana halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Çukurova Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz tiyatro kursları genç yaşlı, kadın erkek birçok kesimden yoğun ilgi görüyor. Gençlerimizin gelişimi bizim için çok önemli. Bu nedenle kültür ve sanat faaliyetlerine önem veriyoruz. Tiyatro eğitimi ile çocuklarımızın yeteneklerini sergileyerek, sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Tiyatro kursiyerlerimizin böyle başarılı çalışmalara imza etmesi da bizi ayrıca mutlu ediyor. Daha nice oyunlarda buluşmak üzere” diye konuştu.