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Kaymakam Gürçam'dan emniyet kemeri denetimi

Adana’nın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

Adana'nın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.


Yapılan önleyici kolluk uygulamalarının verimliliği ve etkinliğini kontrol etmek amacıyla Adana yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasına gelen Kaymakam Gürçam, görevli personel ve vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Gürçam, gerek kendi can güvenliğimiz, gerekse trafik güvenliği açısından sürücülerden kurallara uyulmasını, özellikle de emniyet kemerinin takılmasını istedi. Gürçam, bu tür çalışmaların da aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

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