Kaymakam Gürçam’dan kursiyer öğrencilere ziyaret

Kozan Kapalı Spor Salonu ve İsmet Atlı Şehir Stadyumunda devam eden kursları ziyaret eden Kaymakam Gürçam ziyarette öğrenciler ile top oynayıp, penaltı kullandı, okçuluk kursunda ise Kaymakam Gürçam hedefe ok attı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz ve beraberindeki heyet üç kurumun birlikte düzenlediği kursları ziyaret ettiler. Ziyarette kız ve erkek futbol takımı, voleybol takımları, karate takımlarının kursları, okçuluk gibi kursiyerler eğitimleri başında ziyaret edildi. Öğrencilerden ve beraberindeki heyetten kurslar hakkında bilgi alan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam zaman zaman kursiyer öğrencilere eşlik ederek kendisi de penaltı kullanıp hedefe ok fırlattı.

Yapılan ziyaretlerin ardından öğrencileri tebrik eden Kaymakam Şafak Gürçam öğrenciler ve beraberindeki protokol heyeti ile de toplu hatıra fotoğrafı çekildi.