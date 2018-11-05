Kaymakam Korkuta, öğrencilerle yemek yedi başarılar diledi

Önce Karaisalı Anadolu Lisesi konferans salonunda eğitim toplantısında İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu ve diğer yetkililer ve okul idarecileri ile bir araya gelen Kaymakam Selami Korkutata, toplantıda, eğitim kurumlarının genel durumları, ihtiyaçları, okul idarecilerinin eğitim ve öğretime yönelik talepleri, öğrencilerin sağlık taramalarının rutin olarak yapılması ve okulların güvenliği açısından kamera sistemlerinin tamamlanması konusunda bilgiler aldı.

Toplantı sonrası Kaymakamı Selami Korkutata Karaisalı Anadolu Lisesi yemekhanesinde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi. Korkutata, öğrencilerle bir süre sohbet edip başarılar diledi.