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Kaymakamı Korkuta; “Muhtarlarla iç içe olacağız”

Karaisalı Kaymakamlığına yeni atanan Selami Korkutata, en kısa zamanda Karaisalı’nın bütün mahallelerini gezeceğini söyledi.

Karaisalı Kaymakamlığına yeni atanan Selami Korkutata, en kısa zamanda Karaisalı'nın bütün mahallelerini gezeceğini söyledi.


Muhtarlar Derneği Karaisalı Şube Başkanı Ramazan Ünnü başkanlığında kendisini ziyarete gelen muhtarlarla tek tek tanışan Kaymakam Korkutata, yeni görev yerinin kendisine ve ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulunan muhtarlara teşekkür etti.


Kaymakam Korkutata, mahalleleri ile ilgili muhtarlarımızdan ön bilgiler aldıktan sonra, ”Kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini birebir dinlemek ve mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit etmek üzere mahallelerimize ziyaretler gerçekleştireceğim. Halkla ve mahallelerimizin temel taşı olan muhtarlarımızla iç içe olacağız” dedi.

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