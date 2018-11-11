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Kaza geçiren polisin yardımına vatandaş koştu

Adana’da kaza sonucu yaralanan motorize ekiplerinin yardımına vatandaşlar koştu.

Adana'da kaza sonucu yaralanan motorize ekiplerinin yardımına vatandaşlar koştu.


Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda devriye görevinde olan Mustafa Gökçe idaresindeki motorize yunus ekipleri petrol istasyonuna girmek için dönüş yapan Tahsin B. idaresindeki 01 TB 745 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybedilen motosiklet devrildi.


Motosiklette bulunan sürücü ile Mustafa Dağ yaralandı. Yaralı polis memurlarına önce vatandaşlar yardım etti. Ambulans gelene kadar vatandaşlar polis memurlarının başından ayrılmadı. Kimi onları teskin etmeye çalışırken kimi başlarından tutup hareket etmemeleri için uyardı. Yaralı polisler kaza yerine gelen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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