Kaza kurşunuyla şehit olan asker Adana'da toprağa verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kuruşunu sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Hakan Atan, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Orbay Kışlası'nda kulübede nöbet tutan erler Ramazan Ş. ile Hakan Atan (21), iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada Ramazan Ş.'nin tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, Hakan Atan'ın başına isabet etti. Şehit Atan, askeri yetkililer tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Piyade Er Hakan Atan, bu sabah Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenden sonra askeri uçakla memleketi Adana'ya gönderildi. Şehidin naaşı cenaze aracından indirildiği sırada yakınları uzun süre göz yaşı döktü. Şehidin cenazesi Tufanbeyli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla defnedildi.

Şehit Atan'ın cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kent protokolü ve askeri erkan ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.