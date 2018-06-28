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28 Haziran 2018 09:19

Kaza yaptı yedek parça için araç çaldı 200 kamera incelenerek yakalandı

Adana’da kaza yaptığı hafif ticari aracın yedek parçasını temin etmek için aynı marka ve model araç çalan şahıs polisin 200 kamera incelemesinden sonra yakalandı.

Kaza yaptı yedek parça için araç çaldı 200 kamera incelenerek yakalandı

28 Haziran 2018 09:19


Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, Ali A. sabah kalktığında hafif ticari aracının yerinde olmadığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine başvuru yaptı. Polis olay yerine gelerek bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 200 kamera görüntüsü izlendikten sonra aracı Abidin B. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Polis zanlıyı yakalayıp emniyete getirdi. Yapılan çalışmada şahsın 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza yaptığı, aracını tamir ettiremeyince aynı marka ve modeldeki Ali A’ya ait aracı çaldığı belirlendi.


Polisler hafif ticari aracın da Yüreğin ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ndeki bir iş yerinde olduğunu saptadı. Buraya baskın yapan polis, iki araca da el koydu.


Abidin B. emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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