Kazada yaralanan gencin amcasının insanlık isyanı

Hastaneye kaldırılan yaralının amcası durmayıp kaçan sürücüye isyan etti.

Edinilen bilgiye göre kaza Çukurova ilçesi Mithat Özsan Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Kenç yönetimindeki 01 AE 403 plakalı otomobil Mithat Özsan Bulvarından kent merkezi istikametine ilerlerken yol çalışmasının yapıldığı yere geldiği sırada bir otomobilin sıkıştırması sonucu açılan çukura düştü. Kenç’i sıkıştıran sürücü kaza sonrası durmayıp olay yerinden kaçtı. Kenç ise otomobilin ön tarafı çukura düşen ve arka tarafı da askıda kalan otomobilde mahsur kaldı. Kenç’i otomobilden yol çalışması yapan işçiler çıkartıp ambulans çağırdı. Kenç olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kazayı duyan Kenç’in amcası Can Kenç olay yerine geldi. Kenç, bir kişinin sıkıştırması sonucu yeğeninin kanalete düştüğünü öğrenince, "Yani yeğenim belinin çok ağrıdığını söyledi. Bu adam yeğenimi sıkıştırmış o da direksiyon hakimiyetini kaybedip kanalete düşmüş. Yolda bu tür şeyler olabilir. Ama neden durmuyorsun, niye kaçıyorsun hadi yeğenimde daha ciddi bir şey olsaydı ne olacaktı. İnsanlık adına durması lazım. Ama insanlık ölmüş" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobili sıkıştırdığı iddia edilen sürücü aranıyor.