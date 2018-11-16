Kazakistan ve Kore büyükelçileri Vali Demirtaş'ı ziyaret etti

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbukly ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi beraberindekilerle birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Abzal Saparbukly ve beraberindekiler ziyaretleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a, her iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkiler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerinden dolayı Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbukly ve heyet üyelerine teşekkür eden Vali Demirtaş ise kültürel ve ekonomik alandaki işbirliğinin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmaların daima destekçisi olacaklarını ifade etti.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi de Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarının gücüne vurgu yapılan ziyarette, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplum ve halk sağlığı konusunda yapılan çalışmaların da irdelendiği ziyaret, Vali Mahmut Demirtaş'ın konuklarına teşekkür edip görevlerinde başarılar dilemesiyle son buldu.