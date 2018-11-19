Kazakistan'a yatırım yapmak için 12 neden

Büyükelçi Abzal Saparbukly, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının katılımıyla bir restoranda gerçekleşen toplantıda, ülkesini tüm yönleriyle anlattı. Saparbukly, Kazakistan'da Türk iş adamları için çok cazip yatırım fırsatları bulunduğunu belirterek, Kazakistan'ın kuzeyde ve batıda Rusya ile, doğuda Çin, güneyde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile sınırın bulunduğunu anlattı.

Ülkenin; güneybatıda Hazar Denizi, güneyde ise Aral denizine kıyısı bulunduğunu belirten Büyükelçi, bununla birlikte Azerbaycan'a ve İran'a ulaşan deniz çıkışına sahip olduğunu kaydetti.

Saparbukly, yıllık GSYİH büyümesi yüzde 4 olan Kazakistan'da orta sınıfın büyümesi ve alım gücünün artmasıyla gelişen siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın yatırım yapılması için bir numaralı neden olduğunu belirterek, “İkinci, Kazakistan'ın Avrasya Ekonomi Birliği (Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan), Avrupa, Güney Doğu Asya, Çin, Türkiye, Orta Asya ve Yeni İpek Yolu ülkeleri pazarına erişim imkanları bulunmaktadır” dedi.

Yasal düzenlemeler

Büyükelçi Saparbukly, Kazakistan'ın Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2019 sıralamasında 28'inci sırada yer almasını yatırım yapmak için üçüncü neden olarak göstererek, “Ülke kapsamlı yatırım koruma sistemi ve yatırım anlaşmazlıklarının çözümü için ayrı yasal işlemlere sahiptir. Bunun yanı sıra Astana Uluslararası Finans Merkezi (AUFM)'nde sivil ve ticari uyuşmazlıkların çözümü için en yüksek uluslararası standartlara sahip AUFM Mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Merkezi faaliyet göstermektedir” dedi.

Kazakistan'a yatırım için dördüncü neden olarak, Astana Uluslararası Finans Merkezi'ni göstererek, sermaye piyasaları, varlık yönetimi, özel bankacılık, FinTech, İslami Finans ve Yeşil finans alanlarındaki gelişimlerden söz etti.

Büyükelçi, Kazakistan'a yatırım için diğer nedenleri ise şöyle sıraladı:

“Kazakistan ve komşu ülkelerindeki pazarın toplam nüfus büyüklüğü 500 milyondan fazladır. Ortalama 30.6 yaşına sahip olan iyi eğitimli ve profesyonel iş gücü mevcuttur. Doğal kaynaklar yönünden zengin olan Kazakistan, dünya doğal kaynaklar rezervi sıralamasında 6'ncı sırada yer almaktadır. Düşük üretim maliyeti de yatırımcılar için ayrıca bir avantajdır. Ekonominin çeşitli sektörlerinde geniş yatırım fırsatları: makine yapımı, madencilik, tarım ve gıda sektörü, kimyasallar, metaller, altyapı ve lojistik ve ticaret için ideal ülke Kazakistan'dır. Kazakistan'da teşvikler, finansal destek ve bürokratik kolaylık mevcuttur. Kazakistan'da 11 Serbest Ekonomi Bölgesi ve 11 Özel Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Özelleştirme planı programı kapsamında devlet ve yarı kamu sektörünün 780'den fazla kurumu özelleştirilmektedir. ‘Kazakh Invest' ve ‘Kazakh Export' tarafından yatırıma teşvik ve iş kolaylaştırma Ulusal Şirketi yabancı yatırımcılara tek pencere şeklinde hizmet vermektedir. Kazakh Invest Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti adına tek müzakereci olarak faaliyet göstermektedir.”

Yatırımcılara sunulan vergisel kolaylıklar ve KDV muafiyetlerinden de söz eden Büyükelçi, 10 seneye kadar bedava arazi tahsisi, Kazak ortaklarını bulma imkanı, sübvansiyonlu, ucuz, uzun vadeli kredi ve ekipman leasing imkanı gibi çok sayıda avantajlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.