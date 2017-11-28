Kazakistanlı iş adamları, yatırımcıya sunulan avantajları inceledi

AOSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Kaya, Bölge Müdürü Mustafa Keskin ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça tarafından konuk edilen Kazakistanlı işadamlarının ziyaretine, Kazakistan Adana Fahri Konsolosu Tarkan Kulak ile Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) Zeki Kıvanç da eşlik etti.

Karşılıklı olarak ticari işbirliğinin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, bölgede faaliyet yürüten firmalar ve yatırımcıya sundukları avantajlar hakkında bilgiler verdi.

Türkiye ile Kazakistan arasında tarihsel bağlar bulunduğuna dikkat çeken AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, işbirliği konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Keskin, AOSB’nin gerek altyapısı, gerek lojistik imkanları ile bölgenin sanayi üssü konumunda olduğunu dile getirerek, “Tekstil sektörünün ağırlıklı olduğu bölgemizde yaklaşık 500 firma faaliyet yürütüyor. İstihdamın yüzde 12’sini bünyesinde barındıran sanayi bölgemiz, kentin üretim ve ihracatının da yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyor” dedi.

Mustafa Keskin, kapasite kullanımında son üç yılın rekorunu kıran AOSB’nın sunduğu avantajlar ile de yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi konumunda olduğunu dile getirdi.

Kazakistan’ın sunduğu avantajlar

Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Nuriddin Amankul ise Çimkent şehrindeki sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi. Bölgenin tekstil üzerine kurulu olduğunu belirten Amankul, Kazakistan’da yapılacak yatırımların 2030 yılına kadar emlak vergisi ve KDV’den muaf tutulacağını dile getirdi. Amankul, ayrıca ham madde, ekipman, gümrük vergileri konusunda da muafiyeti olduğunu kaydetti.

Yatırımcılara sunulan avantajların 2054 yılına kadar uzatılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Nuriddin Amankul, “Bunların yanı sıra Kazakistan Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yaparak istihdama katkı sağlayacak iş adamları için yüzde 30-40’la varan bir indirim uygulanacak. En önemlisi yatırım yapacaklara arsa karşılıksız olarak veriliyor. Ayrıca işçi verimliliği çok yüksek ve ilk ay 100 ve üzerinde işçi çalıştıran firmalarda maaşın yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor” diye konuştu.

Şuan yatırım için 20 hektar alan bulunduğunu dile getiren Amankul, ihtiyaç duyulması halinde 700 hektarlık bir ilave alanın da yatırıma açılabileceğini vurguladı. Kazakistan’ın genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Amankul, işsizlik oranlarının ise yüzde 9’larda olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından AOSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Kaya, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’e ulaştırılması için heyete bir tablo hediye etti.