Kazalarda omurga ve omurilik yaralanmasına dikkat

Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, trafik kazalarında, yüksekten düşme, sığ sulara balıklama atlama sonucunda omurga ve omurilik yaralanmalarıyla sıkça karşılaşıldığını belirterek, ilk yardım ekipleri gelinceye kadar yaralının kaza yerinden daha güvenli bir yere taşınması söz konusu ise baş, boyun, sırt ve bel omurgasını destekleyerek düz pozisyonda taşınması gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Yılmaz, yaptığı açıklamada, okulların kapanması, yaz tatili ve birlikte bayram tatilinin geldiği bu günlerde, ülkede maalesef trafik kazalarında artış görüldüğünü ifade ederek, "Sevdiklerimizle ve ailemizle birlikte olmak, dinlenmek ve hoş bir vakit geçirmek için yollara çıktığımızda, aşırı hız, emniyet kemeri takılmaması ve diğer trafik kurallarına uyulmaması sonucunda ölüm ve ciddi sakatlıklarla sonuçlanabilen trafik kazaları meydana gelmektedir" dedi.

Yapılan çalışmalarda, omurga ve omurilik yaralanmasının en sık sebebinin trafik kazaları olduğunun bildirildiğini belirten Doç. Dr. Yılmaz, bununla birlikte, yaz aylarında, tatil yerlerinde özellikle de Çukurova bölgesinde yüksekten düşme, sığ sulara balıklama atlama sonucunda da omurga ve omurilik yaralanması ile sıkça karşılaştıklarını vurguladı.

Omurga kırıkları arasında en tehlikelisinin boyun kırıkları olduğunu ve bu yaralanmaların sakatlık ve ölümle sonuçlanabildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Şiddetli trafik kazalarının çoğunda kişi ya araç içerisinde sıkışmakta ya da araçtan fırlayarak dışarı düşmektedir. Ciddi organ yaralanmasının olduğu trafik kazalarında hemen daima omurga ve omurilik yaralanması eşlik etmektedir. Sakatlıkla sonuçlanan omurilik yaralanması travma anında meydana gelebildiği gibi önemsememiz gereken oranda, yaralının kaza yerinden araçtan çıkarılması yada kaza yerinden başka bir yere kurallara uymadan bilinçsizce taşınması sırasında kırılmış omurganın sağlam olan omuriliği yaralaması sonucu meydana gelmektedir" diye konuştu.

Doç. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, kaza sonrası yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Trafik kazasının olduğu yerde yaralı araç içerisinde sıkışmış bir şekilde bulunmuşsa, eğer aracın devrilme, düşme ve yanma gibi bir riski yoksa profesyonel sağlık ve kurtarma ekibine haber vermek ve beklemek daha uygun bir yaklaşımdır. Bununla birlikte damar yaralanması varsa kan kaybını önlemek amacıyla kanayan bölgeyi tamponlamak, hava yolunu açık tutmak uygun olabilir. İlk yardım ekipleri gelinceye kadar yaralı kaza yerinden daha güvenli bir yere taşınması söz konusu ise baş, boyun, sırt ve bel omurgasını destekleyerek düz pozisyonda taşınması gerekir. Yaralının kollarından ve bacaklarından tutarak iki kişinin taşıması uygun değildir. Yaralının 4 kişi ile taşınması ideal olandır. Boyunluk varsa mutlaka boyunluk takılmalı, bir kişi yaralının baş ve boyun kısmını eli ve kolu ile sabitlemeli, ikinci kişi sırt bölgesini ve kolları, üçüncü kişi bel ve kalçayı, dördüncü kişi de bacakları desteklemeli ve tutmalıdır. İlk yardım ekibi gelinceye kadar güvenli ve sert bir zeminde kazazede bekletilmelidir."

Boyun kırığı ile birlikte omurilik yaralanması meydana gelmiş ise hem kollarda hem de bacaklarda felçlik oluşacağını belirten Yılmaz, "Sırt ve bel bölgesindeki kırıklar ve omurilik yaralanması ise sadece bacaklarda felçlik, idrar ve gaita kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğuna sebep olmaktadır. Omurga kırıklarının tedavisinde, omurga kırığı hafif, omurga dizilimi bozulmamış, omurilik siniri sağlam ise istirahat ve omurgayı desteleyecek korse ile tedavi edilmektedir. Eğer şiddetli omurga kırığı meydana gelmiş, omurganın dizilimi bozulmuş ve omurilik sinir basısı ve hasarı varsa omurga, ameliyat ile tespit edilmektedir. Araçlarımızda ilk yardım çantası, boyunluk mutlaka bulunduralım. Sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmek için lütfen trafik kurallarına uyalım" dedi.