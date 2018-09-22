Kebabı Adanalı gibi tüketin

Dr. Yüksel Gümürdülü, damak tadına düşkün herkesin vazgeçilmezi olan kebabın profesyonelce hazırlanması ve Adana usulünde tüketilmesi halinde kanseri önleyici faydalarının olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Gümürdülü, yanlış pişirme teknikleri ve bunun neden olabileceği sağlık sorunlarına dikkati çekti.

Pişirirken yakmayın

Kebabın lezzet harikası bir gıda olduğunu ancak, hazırlanmasının mutlaka ehil ellerce yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gümürdülü, şunları söyledi:

“Kebabı sağlıklı tüketmenin en önemli koşullarından birisi pişirime tekniğidir. Kebabın kömür ateşine çok yakın pişirilerek tüketilmesi sakıncalıdır. Eğer kebabı kendiniz pişiriyorsanız kömür ateşi tam kor haline gelmeden üzerine et ya da diğer gıda ürünlerini koymayın. Gıdayı kömürün is şeklindeki dumanından uzak tutun. Çünkü mangal üzerinde yüksek ateşte uzun süre duran gıdalarda polisiklik aromatik hidrokarbon gibi kanser yapıcı maddeler açığa çıkabiliyor. Pişirme sırasında, kömür tozlarının besinlerin üzerine yapışması da mide kanserine neden olan faktörden birini oluşturuyor” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Gümürdülü, “Eğer kebabı kendiniz pişirmiyorsanız kebap sefası için markalaşmış restoranları tercih edin, yani rast gele yerlerden kebap yemeyin” uyarısında bulunurken, tüketim şekli ile ilgili de “Adana usulü olmalı” tavsiyesinde bulundu.

Adana usulü kebap

Gümürdülü, Adana dışındaki başka kentlerde kebabın yanına bulgur pilavı ilave edildiğini vurgulayarak, “Oysa Adana usulü kebabın olmazsa olmazı soğan, domates, biber, turp ve başta maydanoz olmak üzere diğer yeşillikler, salata ve süzme yoğurt gibi diğer gıdalardır. Bunların her biri de ayrı bir kanser savaşçısıdır” dedi.

İşte faydaları

Prof. Dr. Gümürdülü, çağımızın vebası olan kanser hastalıklarını önlemede tüketilen gıdaların öneminin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bu gıdalardan kebap yanında tüketilenlerin faydalarına vurgu yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Soğan bol miktarda A, B ve C vitaminleri, fosfor ve iyot içerir. Özellikle kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Doğal antibiyotik özelliğiyle bağırsak ve karaciğerleri temizler. Domates prostat kanserini önlemede son derece faydalıdır. Akciğer, mide, pankreas, bağırsak, yemek borusu, ağız, meme, rahim ağzı kanserleri risklerini en aza indirir. Kırmızı turp, akciğer riskini azaltır, meme kanserinden korur. Yoğurt da önemli bir kanser savaşçısıdır. Kanserden korunmak için günde yarım kilo ev yoğurdu tüketilmelidir. Bu yapılamıyorsa kebabın yanında tüketilen ayran da aynı faydayı sağlamaktadır. Başta maydanoz olmak üzere kebabın yanında tüketilen tere ve nane gibi yeşillikler de kalsiyum, potasyum ve demir minerallerinden de zengin özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanserden korumaktadır.”