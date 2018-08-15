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15 Ağustos 2018 13:11

Kebabın başkenti Adana’ya mangal park

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü kıyısında kent halkının kebap keyfini ailecek yaşayabileceği piknik alanı inşa ediyor.

Kebabın başkenti Adana’ya mangal park

15 Ağustos 2018 13:11


Adana Büyükşehir Belediyesi, kebabın başkenti Adana’ya Mangal Park kazandırmak için kolları sıvadı. Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki arazide peyzaj düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Adanalılar, eşsiz manzara eşliğinde aileleriyle birlikte piknik yapıp, kebap ziyafeti çekmenin keyfini yaşayacak.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, hazırlanan proje doğrultusunda belirlenen alanlara barbeküler, çeşmeler, kameriyeler, tuvaletler, büfeler, piknik masalarının imalatına başladı. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, engellilerin yararlanacağı yollar, çocuk oyun parkları ve oyun grupları ile otoparkların bulunacağı Mangal Park’ta gölgesi fazla olan yetişmiş ağaçların dikilmesine, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarına hız verildi. Mangal Park’ın vatandaşların akşam saatlerinde de piknik yapmalarına imkan verecek güçlü ışıklandırma sistemleriyle donatılacağı bildirildi.




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