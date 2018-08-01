Adana’da lokanta açmak için artık zorunlu kılınan ustalık belgesini almak isteyen adaylar, çoktan seçmeli sınava tabii tutuldu. Sınavı geçen adaylar, bu kez de uygulamalı sınavda maharetlerini gösterdi. Kebap ustası olmak isteyen adaylar şişe, kıyma sapladı. Sulu yemek üzerine uzmanlaşacak olan adaylar ise yemekleri nasıl yaptıklarını, nelere dikkat ettiklerini jüri üyelerine anlattı. Gerçekleştirilen uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan usta adayları, belgelerini aldı.

Yaklaşık 20 yıldır mesleğin içinde olduğunu ve kebap yaptığını dile getiren Halime Ünlü, "Ustalık belgesi almak için geldim. Şişe kıyma sapladık, jüri üyelerine gösterdik. İşlettiğim lokantada ustalarım da var fakat onların yetişemediği durumlarda kebabı ben yapıyorum” diye konuştu.

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan ise yemekleri işin uzmanları tarafından yapıldığının garantisini sağlamak için böyle bir sınav gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün 2 aydır devam eden kursumuzun sınav günü. 82 katılımcımız eğer başarılı olurlarsa bugün belgelerini takdim edeceğiz. Bundan sonra da bu sınavları 3 ayda bir olacak şekilde düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Sınavda her adayın kendi dalında yaptıkları yemekleri nasıl yaptıklarını, nelere dikkat ettiklerini anlatacağını vurgulayan Arslan, "Bu uygulamanın faydası, aday usta olduğunu kanıtlıyor. Aldığı belgeyle dünyanın her yerinde çalışabilecek. Vatandaş yönünden faydası ise yedikleri yemekleri artık işin ehli yapacak. Yasal izni olan, ustalık belgesini almış kişiler tarafından yemekler yapılacak" dedi.