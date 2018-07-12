Kebap ustası olmak için sınavda ter döktüler

Teorik sınavı geçen adayların uygulamalı sınava tabi tutulacağı sınava 67 aday katıldı. Kebapçılık ve lokantacılık ile ilgili 40 sorunun yer aldığı sınavda, yiyecek ve içeceklerin nasıl hazırlandığına dair soruların yanı sıra hijyen konularında da sorular yer aldı.

Adana’da 20 senedir eşiyle beraber kebapçılık yaptığını belirten Halime Ünlü, “Ustalık belgesi almak için geldim. İnşallah usta olacağım. İnşallah kebap saplayıp müşterilerimize ikramda bulunacağız. Kebapçılıkla ilgili sorular olacağı ve bildiğim için sorun yapmıyorum. Bence iyi geçecek, kendime güveniyorum. Kebap saplıyorum, pişiriyorum, salatasına kadar her şeyi yapıyorum. Şu anda resmiyete döküp belge alacağım” diye konuştu.

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan ise sınavın kebap ustası olmak isteyenlere yönelik olduğunu, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu söyledi. Arslan, “Sınav mesleğimizle ilgili 40 sorudan oluşuyor. Bunların bir kısmı yiyecek ve içecek hazırlanması, sunumuyla ilgili. Yüzde 20’sini de hijyen oluşturuyor ki son zamanlarda çok önemli lokantalarda hijyen konusu. Geri kalan kısmı mesleğimizle ilgili. Sınava 67 kişi başvurdu. Fakat bunun şartları ağır, herkes almak ister. En zor olanı ve en olmazsa olmaz şartı 5 yıl çalışmış olması ve bunu bize ibraz etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Bir mühendis maaşına kebap ustası bulamıyoruz”

Mesleğe personel yetiştiremedikleri için bu tür sınavları sıklaştıracaklarını belirten Arslan, “Eskiden çırak olarak yetişirlerdi, şimdi eğitim sisteminden kaynaklı bu tür imkanlarımız kayboldu. Biz kendi imkanlarımızla oda olarak girişimlerimizle bunu kendimiz sağlayacağız. Bir mühendis fiyatına bir kebapçı ustası bulamıyoruz” dedi.

Bu tür sınavlarla tecrübeli ustaların gözetiminde mesleklerine bir standart kazandırmış olduklarına, ayrıca personel sıkıntısını da giderdiklerine değinen Arslan, “Lokanta, yiyecek ve içecek üzerine her dalda başvuranlar var. Başvurdukları dallarla ilgili bizim tecrübeli ustalarımız, gözetmenlerimiz de var. Yapacağımız sınavlar neticesinde başarılı olanlara belgeleri takdim edilecek” diye konuştu.