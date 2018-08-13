Keçi boynuzu ve amatisör yayından kurbanlık tapan bıçağı

Günde en fazla 5 bıçak üretebilen, keçi boynuzu ve amatisör yayından başlayan hikaye yaklaşık bir buçuk saatlik çeşitli işlemlerin ardından kurbanlık yöreye özgü tapan bıçağı haline geliyor.

45 yıllık meslek hayatında keçi boynuzundan ve amatisör yayından kurbanlık bıçak üreten Nebi Ocak, "Ben bu tapan bıçağını baba mesleği olduğu için 53 yaşındayım yaklaşık 45 yıldır yapmaktayım. Tapan bıçağı herhangi bir amatisör yayının dövülerek yapılması, özelliği çok sert olması ve keskin olmasıdır. Sap kısmının da keçi boynuzundan doğal olmasıdır" dedi.

Keçi boynuzundan ve amatisörden nasıl bıçak ürettiğini anlatan Ocak, "Bu görmüş olduğunuz yayı ateşte ısıtarak daha sonra döve döve bu hale getiriyoruz daha sonra boynuzu ısıtıp mengeneye sıkıştırarak doğrultup sap haline getiriyoruz. Yay ve boynuz daha sonra bıçak haline geliyor. Bu bıçağı yapmak ne kadar da çabuk yapsanız bir ile bir buçuk saat arasında yapılıyor. Ben Kozan’a 1992 yılında geldim yaklaşık 26 yıl oluyor. Benim geldiğimde Kozan’da hiç yok ise 25-30 tane bıçakçı vardı. Şu anda 1-2 tane kaldı Kozan’da böyle keçi boynuzundan bıçak üreten. Zaten şu anda benden başka keçi boynuzundan kurbanlık tapan bıçağı üreten de yok. Bu bir el sanatı. Fabrikasyon gibi değil. Fabrikada adam günde yüz tane yapıyor biz beş tane yapıyoruz. Günde yüz tane bıçak üreten kişi bizim en az on katımız para kazanmakta" diye konuştu.

Gelecek nesilde bu bıçak üretiminin olmayacağını da hatırlatan Ocak, "Herkes bu bıçağın nasıl yapıldığını merak ediyor ama bu işi yapmaya kimse ilgi göstermiyor. Bu bıçağı yaparken bir arkadaşımız üniversiteyi bitirmiş geldi burada oturuyor. Nebi ağabey bu bıçağa kaç tane çekiç vuruyorsun dedi. Bilmiyorum dedim kendisi saymış 487 balyoz darbesiyle bu bıçağı oluşturmuşuz" şeklinde konuştu.