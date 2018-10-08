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Kedi kurtarma operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi'ndeki kaldırımda bulunan turunç ağacına tırmanan fakat aşağı inemeyen kediyi gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de ağaçta mahsur kalan kediyi merdiven dayayıp kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile mahsur kaldığı ağaçtan kurtulan kedi ise yapmış olduğu hızlı bir hamleyle olay yerinden uzaklaştı.

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