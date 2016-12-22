Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 17:12

"Keleşli engelli" bu kez toplu taşıma aracına sıktı


22 Aralık 2016 17:12

Adana’da yaklaşık 1 yıl önce kalaşnikof marka uzun namlulu silahla uyurken yakalanan ve cezaevine girip 2 ay önce çıkan şahıs, bu kez de trafikte tartıştığı toplu taşıma sürücüsüne, araçta yolcuların bulunduğu sırada ateş etmekten yakalandı. Daha önce uğradığı bir silahlı saldırı sonucu koltuk değneği kullanmak zorunda kalan şahıs, "Devlet izin vermiyor. Artık tabanca kullanıyorum" dedi.
Olay Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Haşim A. (35) İnönü Caddesi’nde İ.Ş. (17), Akif T. (18) ile birlikte otomobille giderken toplu taşıma aracı kullanan Mehmet Nuri Y. (41) ile trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında Haşim A. ile Mehmet Nuru Y. birbirine küfür etti. Bunun üzerine Haşim A. yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla içinde yolcu olan toplu taşıma aracına doğru ateş edip kaçtı. Haşim A.’nın kaçması üzerine Mehmet Nuri Y. hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis otomobilin plakasından şahsın Haşim A. olduğunu tespit etti. Şahıs Dağlıoğlu Mahallesi’nde evine yaptığı baskında yakaladı.

"Zanlı Keleş’i anamdan çok seviyorum diyen şahıs çıktı"
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği’ne getirilen Haşim A.’nın yapılan GBT sorgusunda geçen yıl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı bir operasyonda uzun namlulu silahla yatarken yakalandığı ve tutuklandığı 2 ay öncede cezaevinden çıktığı belirlendi. Polis ayrıca zanlının yanında bulunan iki kişiyi de gözaltına aldı.
Zanlı Haşim A, hasta yeğeni İ.Ş.’yi hastaneye götürürken trafik yüzünden tartıştığı sürücünün kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Daha önce uğradığı bir silahlı saldırı sonucu koltuk değneği kullanmak zorunda kalan Haşim A.’ya engelli haliyle otomobil kullandığı için işlem yapıldı. Ayrıca yapılan incelemede ehliyeti olmadığı için de para cezası kesildi. Haşim A. ile birlikte 3 zanlı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk sırasında basın mensuplarının, "Kalaşnikofu bıraktın mı?" sorusu üzerine, "Devlet izin vermiyor. Artık tabanca kullanıyorum. Allah devletimize ve size zeval vermesin, korusun" diye yanıt verdi.

"Keleş’e aşığım demişti"
Geçen yıl da gözaltına alınan Haşim A. adliyeye sevk edilirken "Evet ağabey silaha aşığım, seviyorum. Çocukluğumdan beri huy. Uzun namlulu emanet olmazsa yatamıyorum. Çünkü hasmım çok. Sağolsun Allah razı olsun devletimizden milletimizden bize yardımcı oluyor. Ama seviyorum, annem ’Keleşsiz yatma oğlum’ dedi. Rahmetli babam öyle söylerdi. Çok seviyorum hem de annemden daha çok seviyorum. Çünkü keleş ne zaman yola çıksam beni yolda bırakmıyor. Bu sakat halimle. Seviyorum kurban olayım ona. Önce Allah’a sonra keleşe kurban olayım. Keleşsiz yatmam, ömür boyu yatmam. Allah sizi ve devletimizi başımızdan eksik etmesin" demişti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
9
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Cuma
    Kuvvetli Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç