Burada basın mensuplarına açıklama yapan Sözlü, “Fotovoltaik güneş panelleri kullanılarak tesise kendi enerjisini üretme alt yapısı kazandırılmıştır. Elektrikli otomobiller için şarj ünitesi bu tesiste de var. Bu tesis çok büyük, salonu olmayan Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı da gelip maçlarını burada oynayabilir” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Hayal Park civarında 19 ay önce yapımına başlanan ASKİ Atatürk Spor Salonu’nun inşaatı tamamlandı. 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip spor kompleksinin tanıtımı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yaptı.

“Fotovoltaik güneş panelleri kullanıldı”

Spor kompleksini gezerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Sözlü, fotovoltaik güneş panelleri sayesinde tesisin kendi enerjisini kendisinin üreteceğini belirterek, “Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız ASKİ Atatürk Spor Salonu, ‘Leed Gold’ sertifikasına sahip enerji ve çevre dostu salon olmakla birlikte FİBA standartlarına uygun. Tesisimiz 2 bin 500 seyirci kapasitesine sahiptir. 5,7 dönüm üzerinde 10 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip şekilde projelendirilmiştir. Fotovoltaik güneş panelleri kullanılarak tesise kendi enerjisini üretme alt yapısı kazandırılmıştır. Elektrikli otomobiller için şarj ünitesi bu tesiste vardır” diye konuştu.

“Kamulaştırmaya 13 buçuk milyon TL”

Dün hasta kabulüne başlanan Adana Şehir Hastanesi’nin Adana trafiğini çok etkilediğini ve otoyol kavşaklarının Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla yapıldığını kaydeden Sözlü, Şehir Hastanesi’nde kamulaştırmanın da kendileri sayesinde yapıldığını belirtti. Kamulaştırma sürecinde 13 buçuk milyon TL para harcadıklarını anlatan Hüseyin Sözlü, şunları kaydetti:

“Eskiden kışlayı geçince konutlar tarafında bir mahalle vardı. Oranın kamulaştırılmasına yaklaşık 13 buçuk milyon TL para harcadık. Yüreğir Belediyesi, ’paramız yok’ dedi. Karayolları onu kamulaştırsa çok uzun sürecekti. Adana için başlamış bir hizmet dedik. Adana Büyükşehir Belediyesi, orada bütün garibanlığına rağmen 13 buçuk milyon TL para harcamıştır. Diğer tarafta da 5 milyon TL’lik yerini yeni kavşak inşasında terk etmiştir.”

Bir gazetecinin, ’Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı birinci lige çıktı fakat oynayacakları salon yok. Sizce Adana’da oynamalı mı?’ sorusu üzerine Başkan Sözlü, “Gelsinler Adana’da oynasınlar, baş tacı” diye yanıt verdi.

Açılışı ise 29 Ekim’de yapmayı düşündüğünü belirten Sözlü, “Atatürk Spor Salonu, çünkü Atatürk’e yakışır olmalı ve Atatürk Adana’yı çok seven bir liderdi. O yüzden 29 Ekim’de açılışı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Hüseyin Sözlü, ASKİ sporlu basketbolcularla birlikte basket attı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaklaşık 10 basket denemesini başaramayınca, kenara çekilip basketbolcuların basket atışlarını izledi.