Kendisini ’şeyh’ ilan edip mahkeme kurup ’kadı’ oldu, tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan daha önce de 6 kez DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ancak adli kontrol şartıyla serbest kalan Mahmut Ö. (46) ile birlikte Mahmut Y. tutuklandı. Mahmut Ö.’nün kendisini ’Yüreğir ilçe şeyhi’ ilan ettiği ve kadılık yaptığı, bölgesindeki husumetli gruplara arabuluculuk yaptığı ve bunun karşılığında da taraflardan para aldığı iddia edilmişti.

Zanlılardan ikisinin çocuk olduğu ve mahkemesinin devam ettiği, geriye kalan 6 kişiden 4’ünün adli kontrol şartıyla, 2 kişinin de savcılıktan serbest kaldığı öğrenildi.