Kent Şarkıları, "Sevgiden Yana" söylüyor

Önceki albümlerinde kayıp çocuklar, çocuk işçiler ve şiddet gören kadınları konu alan Kent Şarkıları isimli müzik grubu, kendi deyimleriyle sevginin içinden geçmiş 10 öykünün anlatıldığı “Sevgiden Yana” isimli dördüncü albümlerini piyasaya sürdü.

Erkan Güneş’in sanat yönetmenliğini, Cem Yılmaz’ın ise yapımcılığını, aranjör Ozan Sarıboğa’nın ise düzenlemelerini üstlendiği albümdeki parçaları Ayfer Vardar seslendirdi. Erdal Güney’in de konuk olarak şarkılar seslendirdiği albümün tüm söz ve müzikleri ise Erkan Güneş’e ait.

Anadolu Müzik Yapım etiketiyle tüm dijital ağlarda ve müzik marketlerde yerini alan albüm hakkında bilgi veren Erkan Güneş “Popüler kaygılar taşımadan müzik yapan bağımsız bir grup olarak dinleyicilerimizi sevginin içinden geçmiş yepyeni şarkılarla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.